Assolutamente penoso! La maestra giudica il compito ... una petizione per licenziarla

La storia la racconta il, arriva dallaed è quella die di suo figlio Kamdyn. Il papà non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto il commento della maestra sul compito di matematica di suo figlio. Per l'uomo è inaccettabile tanto da lanciare. Il figlio è tornato a casa dopo un giorno di scuola e ha mostrato al padre un compito nel quale avrebbe dovuto svolgere 60 sottrazioni in pochi minuti... il giudizio della prof è stato : ““.

Il padre, leggendo questo commento che ha giudicato troppo duro e sgarbato, ha deciso di lanciare una petizione per licenziare la maestra, un'iniziativa che ha raccolto già 15 mila firme. Intanto la Valley View School ha deciso di prendere il tempo necessario per decidere sul futuro maestra “ma sarà una decisione presa in totale autonomia e non dettata dai social”.

