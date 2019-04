Qui niente bullismo! Ad Amici scontro tra la Loredana Bertè e Ricky Martin

Un giudizio su un ballerino discatena la rissa verbale tra. Durante l'ultima puntata deluno scontro durissimo tra la cantante e Ricky Martin a causa di alcune valutazioni sull'esibizione di Vincenzo. Le critiche della Bertè si fanno sentire subito dopo l'esibizione del ragazzo nella prova di ballo : "".

Il ragazzo rispone : "Io non penso lei possa permettersi di giudicare la danza. Ci sono tre professori di canto e loro non si sono mai permessi di dire qualcosa su un ballerino! Hanno solamente giudicato a piacere, lei non è competente abbastanza!", e la Bertè : "Sei poco umile e non accetti critiche, niente!".

Qui interviene Ricky Martin : "Le critiche costruttive sono una cosa positiva, il bullismo no! Loredana, sai che mi piaci tanto. Sai che credo che tu abbia ragione, però se inizi a parlare del fisico di un artista diventa complicato anche per me apprezzare quello che dici. Le critiche vanno fatte bene, non devi oltrepassare quella linea...Bullismo è il bullismo: io sono omosessuale e so benissimo come ci si sente. Loredana deve connettere il pensiero con la parola, io sono un artista e so che gli artisti si prendono di quei pugni in faccia e alla fine ti stanchi di fare tutto questo. Ti scongiuro di essere onesta e di non andare a giudicare il fisico delle persone".