Vedovo disperato accende la tv e trova la moglie in diretta

Ormai aveva perso le speranze, una strana storia raccontata dale riportata da... pensava che lae lui era rimasto solo nella loro casa di Casablanca in. "" gli aveva detto il medico. Oramai erano passati due anni, ma lui non l'aveva mai dimenticata e ogni settimana andava al cimitero sulla sua tomba dell'amata a raccontarle la sua vita senza di lei.

Poi una sorpresa sconvolgente quando una sera si mise sul divano e accese la televisione, ma in diretta nello studio di un famoso programma popolare c'era la donna che aveva sposato. La signora cercava il marito, non sapeva dove fosse, aveva avuto vuoti di memoria e solo ora era riuscita a ricordare. "Probabilmente c'è stato uno scambio di persona, il medico avrà sbagliato, ma non voglio denunciare nessuno. Mi basta riaverla a casa con me" ha detto il marito tra le lacrime.

