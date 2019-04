Un'anima meravigliosa ci ha lasciato! Morto Massimo Marino, attore e personaggio cult delle notti romane

A dare l’annuncio della sua scomparsa la compagna Miria su: “Il suo spirito ora è finalmente in pace”. Massimo Marino aveva 59 anni ed è stato un personaggio cult delle notti romane, conduttore televisivo e attore. La sua compagna : "Un'anima meravigliosa ci ha lasciato . Dopo una battaglia senza tregua, affrontata da vero guerriero, Massimo Marino ha abbandonato questa vita terrena. Il suo spirito ora è finalmente in pace. Rimane un vuoto incolmabile per me, per la famiglia e per tutti quelli che lo hanno amato, ma so che avrebbe voluto un epilogo leggero come nel suo stile di persona solare e positiva e quindi mi sento di chiudere con uno dei suoi slogan più conosciuti: bella fratè, enjoy! Miria la sua compagna di vita".

Massimo Marino ha recitato come attore in diversi film, nel 2008 ha esordito nel cinema nel film "Grande, grosso e... Verdone", poi "Un'estate al mare" (2008), "A Natale mi sposo" (2010), "Una cella in due" e "Matrimonio a Parigi" (2011).

