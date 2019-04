Addio Aquaman! Il nobile gesto di Jason Momoa

Jason Momoa, l’attore di origini hawaiane protagonista disi è liberato della sua barba dopo ben sette anni... ma una volta tanto non per questioni di bellezza. Dopo 7 anni in cui Jason Momoa ha deciso di non usare il, l'attore che interpreta il personaggio di Khal Drogo nella serie '' si taglia la barba.

E lo fa per una causa nobile: "Addio Drogo, addio Arthur Carry, addio Declan . È tempo di un cambiamento. Una trasformazione in meglio, per i miei figli, per i vostri figli, per il mondo", ha scritto Momoa a corredo del video pubblicato su Instagram. "Facciamo tutti un cambiamento positivo per la salute del nostro pianeta. Puliamo i nostri oceani e la nostra terra. Usiamo lattine riciclabili d'alluminio, non le bottiglie di plastica".

