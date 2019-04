Sesto San Giovanni : Matrimonio tra rom finisce a colpi di pistola

Un matrimonio occasione di gioia che poteva finire in tragedia, la cerimonia tra una, entrambi rom di nazionalità italiana, si trasforma in una rissa a causa di una lite scoppiata per motivi non ancora chiariti tra le due famiglie nel Milanese. La sera di di mercoledì 17 aprile nell'abitazione di Sesto San Giovanni () la futura sposa e la madre avrebbero avuto una discussione con i parenti dello sposa che è sfociata in una aggressione fisica ai danni delle due.

Il padre le ha portate all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo per farle visitare al pronto soccorso, ma durante il tragitto i parenti del 15enne hanno hanno inseguito i tre ed esploso 4 colpi di pistola di cui uno ha colpito la vettura dell'uomo. Il colpo di pistola avrebbe infranto un fanale. Due persone sono state denunciate per tentato omicidio.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...