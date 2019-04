Grande Fratello : Lemme merita un provvedimento per quello che ha detto!

Il noto e polemizzato farmacista, una volta entrato nella casa delha suscitato numerose polemiche. Le dichiarazioni fatte nei giorni scorsi hanno provocato una reazione di protesta da parte degli altri concorrenti e ancheha affermato che merita necessariamente un provvedimento. Tra le dichiarazioni di Lemme, quelle che hanno fatto più scalpore riguardano il fatto di non aver provato emozioni per ladei suoi figli ma soprattutto che la loronon lo toccherebbe più di tanto. Ala conduttrice ha annunciato di dissociarsi completamente da quello che è stato detto, ma soprattutto che ritiene necessario prendere dei provvedimenti nei confronti del neo concorrente

Sempre a Live-Non è la D'Urso è intervenuto proprio il figlio di lemme che ha detto : "Avevo 13 anni ed ero al ristorante con lui, ad un certo punto mentre pranzavamo mio papà disse a me e mia sorella ‘se voi morite non mi interessa’, dopodiché dissi ‘se muori tu a me non interessa’. Questa frase è stata molto educativa perché ha educato me e mia sorella ad essere responsabile della nostra vita. Ci ha reso liberi delle nostre scelte".