Ultimi sondaggi elezioni europee : Lega Primo partito, M5s guadagna qualcosa

Ecco l'ultima proiezione delcon lache si conferma primo partito in Italia, ilsale a 18 seggi mentre ilcala a 16. Guadagna terreno il Movimento Cinque Stelle, da 17 a 18 seggi, mentre cala il Pd, da 17 a 16 seggi. Otto deputati per Forza Italia con il 10,1% e 4 per Fratelli d'Italia al 4,8%. E' quanto emerge dalle proiezioni realizzate daper il Parlamento Europeo, che comparano lo stato attuale dell'Aula e le proiezioni al 15 aprile scorso, pubblicate oggi, le ultime ad essere pubblicate prima del voto.

