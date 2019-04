Greta Thunberg in Senato: Ci avete rubato futuro

"Ci avete rubato il futuro", inizia così l'intervento della giovane attivista svedese. La presidente Casellati: "La nostra casa è in fiamme, non c'è più tempo da perdere. E ognuno deve fare la sua parte". "Parlo a nome delle future generazioni: Nel 2030 avrò 26 anni e mi dicono che quella sarà un'età meravigliosa perché avrò la vita davanti a me, ma non sono così sicura di questo". Lo ha detto al Senato. "Le persone come me hanno avuto tutto quel che potevano immaginare ma forse alla fine non avremo nulla, perché il nostro futuro ci è stato scippato. Ci avete mentito, ci avete dato speranze false, ci avete detto che il futuro era una cosa alla quale potevamo guardare,ed è così ma solo per ora".

Un "grazie speciale" dalla presidente del Senato Casellati a Greta Thunberg. che ha partecipato a Palazzo Madama al convegno sul clima intitolato "Il tempo cambia. E' tempo di cambiare". Greta, ha sottolineato Casellati, "ha percorso migliaia di chilometri per essere oggi qui con noi".Rivolgendosi direttamente a lei, Casellati ha aggiunto: "Senza di te,senza il tuo coraggio,senza il tuo esempio,cara Greta, la strada per portare i temi ambientali al centro del dibattito politico internazionale sarebbe stata più difficile e tortuosa"