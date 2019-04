Reddito di cittadinanza, lamentele per all'assegno! Ecco come verificare l'importo

L'Inps ha informato gli utenti per cui è stata accolta la, ma le pagine social dell'Istituto di Previdenza sono state inondate daidi chi ha visto l'importo che percepirà, molto lontano dai 780 euro promessi in campagna elettorale. Secondo i numeri resi noti dall'Inps fino ad ora sono state accolte circa 487mila domande, ma in tutto le richieste sono state oltre 806mila. Di queste sono 177mila le domande respinte, mentre circa 125mila devono ancora essere vagliate dall’ente previdenziale.

Tra i migliaia di commenti sul profilo Facebook dell'Inps sono in molti a lamentarsi degli importi, giudicati in alcuni casi 'ridicoli'. Si va da “40 euro? Vergogna. Ragazza madre di due figli, disoccupata. Questo è l’aiuto che date” a “importo erogato 40 euro, ma per l'affitto non c'è niente?”, fino a “Mi scusi come e possibile io sono sola con 3 minori di 3 anni isee 1760 redditi familiari 5227 l'importo del rdc è di 104 euro e nonostante questo piccolo importo sono esonerata dal lavoro x minori al di sotto dei 3 anni”.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...





Come previsto dalla legge e come riportato anche dall'Inps “la cifra spettante per Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza viene elaborata dall’Inps al netto delle prestazioni già spettanti e in applicazione della normativa del RdC votata in Parlamento e illustrata sul sito del Ministero del Lavoro''. Come comunicato dall'INPS, si può verificare l'importo negli esiti della sezione Reddito di Cittadinanza dei servizi online Inps accedendo con PIN dispositivo o Spid su https://bit.ly/2Of14Pf