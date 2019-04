Strangolato in strada perché piangeva! Morto il piccolo Gabriel, arrestata la madre Donatella Di Bona

Il piccolo Gabriel non è stato investito e ucciso da un pirata della strada come raccontato ieri dalla madre. Svolta asulle cause della morte deldi due anni morto, oggiè stata arrestata dai carabinieri per l'omicidio del figlio.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la 28enne avrebbe perso il controllo in seguito ad una banale richiesta deldi tornare dalla nonna. Lo avrebbe soffocato stringendogli il collo e chiudendogli la bocca, causandone la morte per asfissia. La donna aveva raccontato ai carabinieri che il piccolo era stato investito da un pirata della strada che aveva fatto perdere le sue tracce.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...





Ma gli immediati accertamenti hanno permesso di chiarire che il decesso del bimbo non era riconducibile ad un investimento ed alla successiva fuga dell'auto, ma che era stata la stessa donna ad ammazzarlo poco prima durante una passeggiata, presa da un raptus. La salma del piccolo è stata condotta presso la camera mortuaria dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre la donna al termine delle formalità di rito sarà portata presso la sezione femminile della casa circondariale di Roma-Rebibbia.