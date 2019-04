Miss Reginetta d'Italia 2019: Miky Falcicchio curerà le selezioni in Puglia e Basilicata

Sarà ile fondatore di, a curare le selezioni regionali indel concorso nazionale di bellezza femminile. Scopo del concorso è quello di nominare, ogni anno, attraverso selezioni e casting comunali, provinciali e regionali “reginette” che possano partecipare alla finale nazionale. Le vincitrici delle finali regionali potranno accedere di diritto alla prefinale e/o finalissima nazionale per l’elezione della Miss Reginetta d'Italia. Il concorso può quindi costituire per le candidate dotate di talento, volontà e personalità un’importante occasione di lancio nel campo della moda, della pubblicità, del cinema, della televisione e dello spettacolo, sia in campo nazionale che internazionale.

Partecipare al concorso è abbastanza semplice. Tutte le aspiranti reginette d’Italia possono iscriversi gratuitamente al sito nazionale www.reginettaditalia.it e restare in contatto con il talent di zona, vale a dire il fondatore di Fatti per il Successo Academy Miky Falcicchio che si occuperà delle selezioni sia in Puglia che Basilicata.

Per richiedere una tappa provinciale o regionale nel tuo locale o comune del grande evento mediatico che unisce bellezza, talento e spettacolo, bisogna contattare il numero 3807865060 negli orari d’ufficio.