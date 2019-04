M5s vuole espellere la deputata ribelle Sara Cunial

Sara Cunial è la deputata veneta residente a Bassano del Grappa (), è stata eletta alla Camera come capolista nella circoscrizione Veneto 2 ma ilha avviato la procedura che dovrebbe portare alla sua espulsione, questo perchè in diverse occasioni laha messo in difficoltà il suo partito, l'ultima ieri, quando la deputata alla Camera ha accusato il suo gruppo di voler fare "".

In una nota il M5S ha fatto sapere : "Questa sera abbiamo avviato ufficialmente la procedura di espulsione della deputata Sara Cunial dal gruppo parlamentare della Camera del M5s". "Ha assunto posizioni antiscientifiche su tutto, anche sulla Xilella", ha invece commentato il capogruppo Francesco D’Uva. Sara Cunial inoltre "portava in aula emendamenti senza discuterne con nessuno" e "in commissione Agricoltura poi, prendeva in giro i colleghi. Ha detto in aula che il M5S favorisce le agromafie, l’ultimo di tanti episodi e comportamenti scorretti. Cose che non vanno bene in un gruppo democratico in cui bisogna collaborare".