È andato tutto bene! Walter Nudo, operazione chirurgica al cuore a Milano

L'attore 48enne era stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito a un malore che lo aveva colpito a Los Angeles : " Nel giro di breve tempo tornerà al 100 per cento alla sua vita".all'ospedale Monzino di Milano, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito al malore che lo aveva colpito a Los Angeles negli Stati Uniti. «», fanno sapere dal suo staff in una nota. Nudo era stato colpito da ischemie.

Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello era stato ricoverato d’urgenza Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills per problemi cardiaci. Si parlava di una doppia ischemia al lato sinistro del cervello. È riuscito tuttavia a farsi portare al Monzino di Milano.

Spiega il cardiochirurgo Marco Zanobini: "Abbiamo eseguito tutti gli accertamenti per scoprire l'esatta causa delle ischemie. È stato necessario un piccolo intervento al cuore che si è risolto rapidamente e senza complicanze. Seguirà una breve degenza di un paio di giorni e un periodo di convalescenza durante il quale dovrà seguire un programma di recupero concordato e molto personalizzato considerate le caratteristiche del paziente. Nel giro di breve tempo tornerà al 100 per cento alla sua vita, che comprende la ripresa della totale attività sportiva esattamente come prima dell'episodio".