Meteo Pasqua e Pasquetta : come saranno le nostre feste?

Il meteo precede caldo che caratterizzerà la settimana Santa.Secondola situazione attuale vede un’area di bassa pressione sull’Italia in fase di lento e graduale attenuazione, ma ancora capace di portare qualche disturbo al. Per il fine settimana si prevede una vera e proprio esplosione di caldo con tempo che diverrà via via sempre più stabile, soprattutto da giovedì, con le temperature pronte a subire un forte e deciso aumento su tutto il Paese.

Ma il direttore di iLMeteo.it invita a porre l’attenzione alla vicina Spagna, dove un minimo di bassa pressione comincerà a muovere il suo centro motore verso est e dunque verso l’Italia con l’intento di riservarci davvero una grande sorpresa dentro per Pasqua e soprattutto per Pasquetta. Il tempo potrebbe tornare fortemente instabile con il ritorno delle piogge e dei temporali sparsi.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...