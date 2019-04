Sanità umbra : si dimette presidente della Regione Marini

Pressing da parte deldi Zingaretti: "Confido nel senso di responsabilità e nelle valutazioni della presidente". Si è dimessa la, Catiuscia Marini, del Partito democratico. L'annuncio è arrivato al termine di una lunga riunione nel palazzo che ospita la sede della Giunta nel centro di Perugia.

Marini è indagata nell'inchiesta della procura di Perugia su alcuni concorsi per assunzioni che sarebbero stati pilotati all'ospedale del capoluogo umbro. "Sono perbene, ho sempre rispettato le regole e la trasparenza",ha detto Marini. "Lascio per essere libera e per dimostrare la mia correttezza". Nel Partito Democratico c'è stato l'intervento del segretario Nicola Zingaretti, che confida "nel senso di responsabilità e nelle valutazioni della presidente Marini perché faccia ciò che è meglio per l'Umbria e la sua comunità"

