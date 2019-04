Roma, bambino precipita dal quinto piano : gravissimo

Un bambino di 8 anni è precipitato dal quinto piano di un palazzo alla Giustiniana, alle porte di Roma. Trasportato in eliambulanza al Gemelli in condizioni gravissime. Il piccolo è precipitato dal quinto piano di una palazzina, nella, a Roma. Il bambino è stato subito soccorso dal 118. Non era cosciente e in gravi condizioni, nella caduta ha riporatto la frattura di gambe e braccia. E' stato trasportato in eliambulanza al Gemelli, ora si trova in trattamento intensivo al pronto soccorso pediatrico, seguito da una equipe di specialisti. In casa, la mamma e la nonna, non si sono accorte di nulla, ancora da accertare le cause dell'accaduto.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...