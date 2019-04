Il marito non si trova! Romina Iannicelli uccisa in casa, era incinta

Cadavere trovato dai familiari. Vittima era sorella nonno Cocò. La 44enneè stata uccisa questa mattina nel cosentino, ala donna non aveva ancora figli ma era incinta. Il maritoè irreperibile e pare che abbia fatto perdere le sue tracce. Romina era la sorella di Giuseppe Iannicelli, l'uomo ucciso 5 anni fa e la cui morte fece parlare tutta Italia perché assassinato insieme alla compagna marocchina e al, di nome Cocò Campolongo.

Per colpire la vittima sarebbe stata utilizzata un' "arma impropria e non convenzionale", a trovare il cadavere sono stati alcuni familiari che avevano un appuntamento con lei per delle commissioni. L'omicidio è avvenuto nell'appartamento dove la donna viveva con il marito. Gli investigatori dell'Arma dei Carabinieri che hanno avviato le indagini hanno acquisito e stanno esaminando con attenzione le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

