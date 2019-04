Premier Conte : Rischio arrivo foreign fighters

"Siamo in grado in difendere Tripoli e siamo determinati a farlo,e rispediremo le milizie di Haftar da dove sono venute". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio libico Ahmed Maitig in un incontro alla stampa estera a Roma. "Con la guerra in Libia in atto centinaia di migliaia di migranti potranno raggiungere facilmente le coste europee I circa 400 prigionieri dell'Isis potrebbero fuggire",ha precisato. Intanto si apprende che sono in corso combattimenti a sud della capitale e sono morte finora 174 persone.

Ilha parlato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio. Fonti del ministero dell'Interno: ""."" e "". Lo ha detto il premier Conte che ha poi puntualizzato:"".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...