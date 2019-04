Milionari senza fare un ca....! Flavio Briatore contro Chiara Ferragni - Video

Il fondatore del Billionaire critica un evento organizzato da: "". Ospite di Massimo Giletti su La7, Briatore ha assistito ad un servizio su un evento organizzato da Chiara Ferragni. Cifre assurde per Briatore che non conprende, per esempio, il pass più costoso che permetteva anche di raggiungere lain camerino. La media era dai 400 ai 650 euro per osservare e capire come si trucca l'influencer.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...





"Intanto voglio capire chi dà i 650 euro a 'sti deficienti. Trenta anni fa vendevano l'aria di Alassio e c'era chi la comprava. Io vorrei vedere un imbianchino, un ragazzo che è riuscito a fare impresa. Queste cose succedono a una persona, non puoi pensare che succeda anche a te. Diventa un modello di niente. Tutti questi social media ti disolgono dal lavoro vero. Tutti sognano di diventare milionari senza fare un ca..., senza lavorare. Di sicuro non darei a mio figlio 600 euro per farsi fotografare con qualcuno"