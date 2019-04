Incidente Salerno-Avellino : Dramma nel dramma, vede la vittima 17enne dell'incidente e muore

Una donna di 60 anni di Pellezzano, dopo aver visto il cadavere del giovane 17enne, non ha retto al colpo ed è morta. Un ragazzo 17enne deceduto, un altro coetaneo ricoverato in gravissime condizioni in ospedale e un terzo ragazzo ferito non gravemente. Una donna di 60 anni, come riporta, dopo aver visto il cadavere del ragazzo dipoi deceduto, in via Stella, non ha retto al dolore ed è morta a causa di un malore. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i volontari delle associazioni di soccorso il Punto di Baronissi e la Solidarietà di Fisciano. I feriti, di cui uno in gravi condizioni sono stati trasportati all’ospedale die sono stati ricoverati.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...





Il ragazzo morto e il coetaneo erano a bordo di una Renault Modus insieme ad altre persone e il veicolo mentre usciva da una galleria ha sbandato e si è schiantato, incastrandosi sotto il guardrail. L’urto è stato violentissimo e il minorenne è volato all’esterno dell’abitacolo finendo sull’asfalto. Il ragazzo è deceduto subito dopo essere stato scaraventato per strada.