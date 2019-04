Casamonica, Spada e Di Silvio, blitz dei carabinieri e decine di arresti

Blitz alle prime luci dell'alba da parte dei carabinieri. In manette anche soggetti appartenenti alle famiglie Spada e Di Silvio. Gli agenti di Roma hanno eseguito 23 misure cautelari nei confronti di appartenenti alle famigliefra cui 7 donne, ritenuti responsabili, in concorso fra loro e con ruoli diversi, di estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, spaccio di stupefacenti ed altro, reati per buona parte commessi con l’aggravante del metodo mafioso. Le indagini che hanno portato al nuovo blitz sono la prosecuzione dell'operazione '', che la scorsa estate fece scattare 37 misure nei confronti di altrettanti appartenenti al clan.

