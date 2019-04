Meteo : le previsioni di domani lunedì 15 aprile

La perturbazione che ha portato nell'ultimo weekend pioggia e freddo sta lasciando l'Italia, il vortice di bassa pressione lascerà gradualmente l'Italia a partire dal Nord. La situazione migliorerà gradualmente nel corso della giornata anche al, dove le ultime precipitazioni avranno luogo fino al pomeriggio su est Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Il tempo inizierà a migliorare anche sulle regioni centrali e sul resto del paese.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...





Al Nord torna il bel tempo con cieli poco o parzialmente nuvolosi, salvo qualche nube in più al Nordest e sulle Prealpi con temperature in rialzo, con le massime comprese tra 14 e 18 gradi. Al Centro residua instabilità sulle zone adriatiche e Appennino con piogge e neve dai 1300/1500m. Schiarite altrove, in generale estensione serale. Al Sud tempo ancora instabile con piogge e rovesci sparsi in graduale esaurimento dalla serata.