Monza : pitbull azzanna due bambini nel cortile di casa

Un bambino e una bambina di 6 e 7 anni sono stati aggrediti da unmentre stavano giocando nel cortile del palazzo dove vivono a Lambiate, in provincia di Monza, A salvare i bambini dalla rabbia dell'animale sono stati alcuni condomini. Il cane, scappato al padrone, un 39 enne ecuadoriano, li ha attaccati. Adesso il proprietario dell'animale è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. I piccoli sono affidati ai medici del pronto soccorso del San Gerardo di, saranno operati in serata ma non sarebbero in pericolo di vita.