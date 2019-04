Maiorano Fashion Show 2019 al Fortino di Sant'Antonio: i video dell'evento più glamour

Giovedì 11 aprile si è celebrato l'al Fortino Sant'Antonio di Bari in occasione del secondo compleanno deldiretto dal fashion creator ed event planner pugliese. L'evento è stato condotto daed è stato impreziosito dall'esibizione live al piano del maestroe dalle luminarie dell’azienda Paulicelli Light Design.

Il fashion show è stato curato e organizzato nei minimi dettagli da Vincenzo Maiorano, dalla sua stimata amica Alda Matera e da tutto il Gruppo Ekò. Mediterranea Garden si è occupato dell’allestimento dell’evento insieme con il fashion creator barese e il suo staff.

Tante giovani modelle hanno sfilato in passerella con gli outfit, le scarpe, i gioielli, i turbanti e gli accessori delle più importanti aziende della regione. La bellezza delle modelle è stata sottolineata ed evidenziata dai professionisti dell’Accademia per acconciatori di Corato, Charm Hair School, che si sono occupati dell’acconciatura e del make up delle indossatrici.

Le società che hanno contribuito e partecipato all’evento di moda sono: Ottica Tedesco, Suite43, Briams di Angela Tana, Nino Armenise, Nadia Ricci, Teka Gioielli e Carmela Palermo con Plegs. Per tutte queste società del settore abbigliamento e accessori moda è stata un’occasione importante e significativa per sfoggiare lo spirito e lo stile del brand e le nuove tendenze.