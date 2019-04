Potrebbe passare qualche giorno prima dell'intervento! Walter Nudo non è stato ancora ricoverato

L'attore ex vincitore delnon è stato ancora ricoverato, le informazioni che riguardano lo stato di salute disono comprensibilmente protette. È probabile, però, che il ricovero non avverrà nella giornata di oggi. Saranno necessari una serie di esami clinici, prima di poter decidere la data dell’eventuale operazione. A Mattino5,confessa che Walter Nudo, colpito da due ischemie al cervello mentre si trovava a Los Angeles, sapeva già da tempo di soffrire di una patologia cardiaca della quale si sarebbe dovuto occupare al più presto: “”.

La Nudofamily a dato la notizia : “Walter si trovava in un ristorante a Los Angeles per un appuntamento di lavoro quando ha avuto un malore. È stato trasportato di urgenza all'ospedale più vicino a Beverly Hills. La risonanza magnetica ha riscontrato che Walter ha avuto due piccoli ‘ischemic stroke' , due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore! Con il permesso dei dottori, ha preso il primo aereo e in questo momento sta rientrando in Italia dove lo aspettano all'Ospedale Monzino di Milano per l'intervento! Walter in questi casi è più preoccupato per gli altri che per se stesso e raccomanda a tutti di stare tranquilli”.