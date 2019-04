Bari, Al Fortino Sant’Antonio va in scena il Maiorano Fashion Show 2019

Aldiva in scena il. Il fashion creator ed event planner puglieseha ideato uno show glam e speciale per festeggiare in gran stile il secondo anno di vita del Maiorano Magazine. Special guest dell’evento sarà il maestro

L’ideatore del Bari Fashion Red Carpet ha scelto di celebrare questo secondo e importante compleanno giovedì 11 aprile con una sfilata di moda all’insegna della creatività, dell’Apulia Style e della musica presso Il Fortino di Sant’Antonio, uno dei quattro baluardi che hanno scandito la cinta muraria barese fino al XIX secolo.

Il fashion show sarà curato e organizzato nei minimi dettagli da Vincenzo Maiorano, dalla sua stimata amica Alda Matera e da tutto il Gruppo Ekò. Mediterranea Garden si occuperà dell’allestimento dell’evento insieme con il fashion creator barese e il suo staff. La giornalista, esperta di costume e conduttrice televisiva di Telenorba, Daniela Mazzacane, presenterà il Maiorano Fashion Show 2019. Sarà un’edizione davvero speciale poiché per la prima volta l’intera sfilata di moda sarà suonata al piano dal maestro Michele Sgaramella.

Tante giovani modelle sfileranno in passerella con gli outfit, le scarpe, i gioielli, i turbanti e gli accessori delle più importanti aziende della regione. L’Accademia per acconciatori di Corato, Charm Hair School, si occuperà dell’acconciatura e del make up delle indossatrici.

Le società che contribuiranno e parteciperanno all’evento di moda sono: Ottica Tedesco, Suite43, Briams di Angela Tana, Nino Armenise, Nadia Ricci, Teka Gioielli e Carmela Palermo con Plegs. Per tutte queste società del settore abbigliamento e accessori moda è un’occasione importante e significativa per sfoggiare lo spirito e lo stile del brand e le nuove tendenze.

La Pasticceria Mercantile e Barservice di Nicola Di Donna si occuperanno rispettivamente del buffet e dei long-drink del party post sfilata. Tra gli sponsor dell’evento spiccano Marino Automobili, Ortofrutta di Gianni Recchia e l’Azienda Agricola Vito Lorusso Petruzzi.

Un evento davvero unico e indimenticabile per gli appassionati di moda e gli addetti ai lavori, aperto a tutti e gratuito.