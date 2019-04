Non tutti i divorzi vanno a buon fine! Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamoratissimi a Napoli

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si baciano sul balcone, i due appaiono innamoratissimi e pare proprio che ricominci da Napoli la loro storia d'amore tanto seguita. Fino a poco tempo fa andavano cauti nel parlare di “”, ma le foto pubblicate dalsono più che chiare, i due non più ex sono stati paparazzati a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso il fine settimana insieme con il figlio Santiago a Napoli. La showgirl e il piccolo hanno assistito alle prove del programma condotto da papà, poi via per i vicoli della città come una coppia qualunque. Hanno alloggiato in un B&B, hanno pranzato e cenato in locali tipici, ma senza dare troppo nell'occhio. Come dichiarato ieri sera a Valerio Staffelli di Striscia la Notizia... Non tutti i divorzi vanno a buon fine. Così le fedi sono ricomparse sulle dita dei due e la passione li ha travolti ancora una volta. I fan non aspettavano altro. “Non saprei definire la mia situazione sentimentale, ma sono felicissima” aveva dichiarato Belen. “Quando torneremo insieme non ci nasconderemo” aveva promesso il ballerino a Detto fatto.