Eravamo in tre! Ecco come Lady Diana disse a William il tradimento del Principe Carlo

Prima di divorziare dal Principe Carlo,cerco di spiegare con dolcezza al figlio William cosa stava succedendo, il bimbo capì e la abbracciò, mentre ilscoprì del divorzio dai tabloid e rimase scioccato finchè non intervenne la sua mamma a tranquillizzarlo. La fine del matrimonio con il Principe Carlo fu un momento davvero duro per Diana, che aveva sopportato a lungo idel marito con Camilla Parker Bowles. Ma la separazione fu ancor più difficile per i figli,, che non erano grandi abbastanza per capire.

Un dolore che la principessa ha potuto condividere solo in parte con i figli, che ha sempre voluto proteggere. Adesso si è tornato a parlare di come Diana affrontò la cosa con il maggiore dei suoi ragazzi, riprendendo alcune sue dichiarazioni dell’epoca alla BBC. “A William ho detto che eravamo in tre in questo matrimonio e anche se io amavo sempre il suo papà, non potevo più vivere con lui”. Invece al più piccolo non raccontò molto e in seguito venne rivelato che Harry apprese la notizia dai media. Lady Diana purtroppo morì nel 1997, schiantandosi a Parigi nel tunnel dell'Alma, insieme al compagno Dodi Al-fayed.