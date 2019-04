Bruno Barbieri, stelle, ristorante, Masterchef, ricette : lo chef risponde alle domande di Google

Ai microfoni dirisponde alle domande di. Uno degliitaliani più famosi in Italia e nel mondo, dal 2011 giudice di, recentemente è stato scelto come testimonial del marchio di pasta Sgambaro, nella sua carriera ha collezionato ben 7 stelle Michelin, anche se il suo rimpianto è uno, ovvero non aver conquistato tre stelle tutte insieme: "Non ne ho mai prese tre tutte in un botto nello stesso ristorante - rivela Barbieri - sempre due, due, due e una. Tre in un botto solo mi manca, ma ormai son già vecchio, ormai ho già dato".

Lo chef rivela poi qualche dettaglio della sua vita privata, dall'età al segno zodiacale fino alla sua Bologna, alle sorelle e all'infanzia trascorsa con i nonni: "Sono nato in un paese che si chiama Medicina in provincia di Bologna - racconta Barbieri - oggi vivo su un aereo, dentro un treno e dentro gli alberghi, non è una bella vita. Bologna è la città da cui sono partito, la città che non posso dimenticare. Da piccolo ero una peste vivevo con i miei nonni e quando facevo arrabbiare mia nonna lei mi menava con le ortiche e quindi le ortiche non sono mai e poi mai entrate nei menù di Bruno Barbieri."

Barbieri parla poi delle sue ricette celebri, quasi tutte realizzate con la pasta, e dei riconoscimenti ricevuti agli inizi della sua carriera: "Al di là delle stelle Michelin, ne ricordo uno ricevuto in una fiera all'inizio della mia carriera in cui cucinai delle medaglie di faraona con zabaione di parmigiano. Vinsi un premio in soldi che mi sono serviti per andare a fare stage in giro per il mondo". Racconta poi della passione per la moda e lo stile, spiega che i tortellini "muoiono nel brodo" e che sua madre ancora oggi glieli prepara quando è malato, rivela inoltre che a breve pubblicherà un nuovo libro di ricette, ricette che solitamente pensa di notte: "Io le ricette le penso sempre di notte e quando piove, perché l'acqua mi stimola a creare".

A Bologna lo chef dirige il suo ristorante, un bistrot che si chiama Fourghetti: "Il Fourghetti di Bologna è la mia voglia di cambiare cucina - spiega Barbieri - di passare al bistrot e a una cucina un po' più easy, più giovane e moderna, sempre raccontando la storia del nostro paese". Alla domanda, quanto costa una cena al tuo ristorante Barbieri risponde: "Neanche tanto, dai 50 euro in sù ma si può mangiare anche con meno". Infine su Masterchef , il programma di Sky giunto all'ottava edizione in cui è giudice fin dall'inizio, lo chef Barbieri afferma: "E' un programma straordinario, sono felice di essere stato giudice di tutte le edizioni. E' stato un programma importante per tutti noi e per la cucina italiana, oggi finalmente fare il cuoco è un mestiere importante".