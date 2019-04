Chi l'ha visto? Federica Sciarelli lascia dopo 15 anni

Dal 1989 Chi l'ha visto? appassiona milioni di telespettatori aiutando e indagando su persone scomparse e casi irrisolti, oggi secondola notizia sarebbe ufficiale,vorrebbe lasciare il programma di Rai 3 che conduce da 15 anni. La giornalista 60enne vorrebbe abbandonare la conduzione del format nonostante gli ottimi ascolti per approdare ad un, sempre in prima serata, su Rai 3. Per adesso nessuna conferma ma Italia Oggi parla anche della possibile sostituta, la criminologa, oggi presenza fisso su Rai 1 adi Bruno Vespa. Per gli affezionati telespettatori potrebbe essere un grosso cambiamento.