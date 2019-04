Le uova di Pasqua Ail per finanziare i 50 mila euro che ogni anno in due borse di studio l’Ail da per medici ematologi alla nostra Asl oltre ad altre iniziative

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile inizia la “tre giorni” A.I.L. cioè l'Associazione italianacontro le leucemie-linfomi e mieloma, di Massa-Carrara per la vendita di uova di Pasqua aMassa,Carrara, Montignoso ed in Lunigiana. In queste date i volontari dell’associazione offrirannole ormai famose Uova di Pasqua di cioccolato alla popolazione che ogni anno sempre di più congrande senso di solidarietà è presente ai nuerosi stand per sostenere la ricerca e la cura dellemalattie ematologiche.

L’ infatti grazie alle offerte che giungono anche dalla vendita delle uova diPasqua finanzia anche nel comprensorio apuano le borse di studio e tutta la grande attività sulterritorio nell'assistenza ai pazienti affetti da malattie ematologiche ( Leucemie e Linfomi eMieloma) e nella ricerca volta a migliorare la cura di queste terribili malattie. In manieraeccezionale a Massa l'offerta inizierà il 4 aprile presso la mensa del Nuovo Pignone che come ognianno ha dato la disponibilità di accogliere l'AIL nella sua struttura. Il 2019 poi è un anniversariospeciale perché sono 50 anni dalla nascita dell'AIL nazionale e sono 20 anni dalla nascita dell'AILProvinciale di Massa Carrara.

Queste le piazze dove si potranno acquistare le uova:Massa: spaziodavanti al Teatro “Guglielmi”: 5-6-7 aprile tutto il giorno; Venerdì 5 aprile: Mercato di Marina diMassa e Montignoso: solo al mattino: Avenza: Unicoop , invece, tutto il giorno. Carrara: pressoil Centro Polispecialistico Monterosso (Carrara) dalle ore 08.30 alle ore 14.00 - entrataprincipale accanto postazione AVO. Sabato 6 aprile: Massa: Centro Commerciale “Maremonti”(lato Monti: ) tutto il giorno; idem Esselunga di Viale Roma; Carrara: Esselunga di Viale XXSettembre: tutto il giorno. Domenica 7 aprile. Marina di Massa: Parrocchie “Servi di Maria” eSan Giuseppe Vecchio: solo mattino; Avenza: San Pietro: solo mattino;Marina di Carrara: SacraFamiglia: solo mattino. Lunigiana: Villafranca Lunigiana: 5 aprile mercato settimanale solomattino. Bagnone: Piazza Roma sabato 6 e domenica 7: tutto il giorno. Aulla e Pontremoli:mercato settimanale sabato 6 aprile: solo mattino. Licciana Nardi: Piazza del Comune: sabato 6 edomenica 7: tutto il giorno. Fivizzano: Piazza Medicea: sabato 6 e domenica 7: tutto il giorno.

“AIL Massa Carrara – dice il presidente Dott. Ezio Szorenyi peraltro noto specialiostanefrologo, internista e tossicologo - nata nel 1999 ha subito raccolto consensi nellapopolazione e ha radunato intorno ai primi volontari che hanno risposto all'invito delDottorato. Il sottoscritto oltre ad altri cittadini della Provincia hanno subito aderito acontribuire a raccogliere donazioni in particolare nei due appuntamenti di sensibilizzazioneche l'AIL nazionale già organizzava dal 1969 in tutta Italia e cioè l'offerta delle Stelle diNatale a dicembre e delle Uva di Pasqua nella primavera prima delle feste pasquali Gliintroiti derivati dalle donazioni dei nostri cittadini in queste due manifestazioni servono perla vita dell'associazione ma in gran parte per l'assistenza ai pazienti affetti da malattieematologiche e all'aiuto ai parenti di tali pazienti in collaborazione con la sezione diEmatologia del NOA presente nell'Unità Operativa Complessa di Oncologia della nostraASL Massa Carrara e Lunigiana”.

Il dott. Serenyi aggiunge: “Oltre al supporto alla Sezionedi Ematologia diretta dalla Dr.saDella Seta e alla collaboratrice Dr.sa Pacetti per la ZonaLunigiana negli ultimi anni abbiamo dato alla nostra ASL due borse di studio di circa25000 euro annuali per medico ematologo-oncologo che rafforza il personale dell'U.O.diOncoematololgia diretta dal Dr.MambriniI pazienti in cura preso il reparto possono perciò usufruire dell'opera del medico e delpersonale volontario dell'AILAltri finanziamenti vengono dedicati a borse di studio nelle scuole della Provincia semprenell'ottica di sensibilizzazione alla solidarietà verso il prossimo in particolare nel momentodel bisogno in caso di malattia. Si tratta di interventi di educazione sanitaria che2continuamo a fare ogni anno nelle scuole con impegno. Infine ma non ultimo perimportanza e il contributo annuale di finanziamento al G.I.M.E.MA ( Gruppo italianomalattie ematologiche dell'adulto) ente privato senza fini di lucro nato nel 1982 con sede aRoma che è ormai diventato un istituto di eccellenza nella ricerca sulle malattieematologiche fortemente voluto dal Dr. Franco Mandelli indimenticabile Presidente AILEmatologo di fama mondiale che ha cambiato radicalmente l'Ematologia nazionalediventata una eccellenza mondiale.

Il presidente Ail termina ricordando :”La professionedel medico ha sempre avuto l’obiettivo primario di curare. Trovare le cause delle malattieed il modo per intervenire sulle stesse – prevenendole, se possibile, o combattendole –fino ad eliminarle e così guarire l’individuo; questo è ciò che chiamiamo ricerca clinica.”