Sono una provocazione! I piedi di Chiara Ferragni fanno discutere

Sembra una semplice foto che ritrae una bella famiglia... ma inspiegabilmente si trasforma in una valanga di insulti perche viene presa di mira dagli, che - - almeno da quello che si legge - non trovano niente di meglio che vomitare offese contro la influencer. Il motivo è un postinsieme al, alle sorelle, alla mamma e alla nonna sul divano.

Per alcuni utenti la moglie di Fedez ha la colpa di mostrarsi scalza e con i piedi nudi. Tra i commenti più assurdi "Li ha messi di proposito, è la Queen di Instagram" o ancora "Sono una provocazione", "La faccia della nonna è la stessa quando ti guardiamo i piedi" o "Il vero scandalo non sono i piedi nudi ma il possedere 3000 paia di scarpe e non indossarle!!!".





