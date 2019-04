Isola dei famosi 2019 : Marco Maddaloni decide di sposarsi e vince

Il 34enne judoka italiano Marco Maddaloni vince questa quanto più discussa - e per molti deludente - Isola dei Famosi 2019. Una finale a sorpresa per la 14a edizione del reality che dava per favorita l'ex GF Marina La Rosa arrivata seconda. ma prima della proclamazione del vincitore Maddaloni ha emozionato i telespettatori con una bella sorpresa per la fidanzata Romina Giammelli, il ragazzo si è inginocchiato davanti a milioni di spettatori e ha chiesto alla ragazza di sposarlo, un gesto tanto romantico quanto plateale : "Sarei felice quel giorno di far vedere finalmente ai suoi genitori lei in abito bianco". Pare che la proposta sia arrivata anche grazie a due giovani naufraghe, le sorelle Mihajlovic: "Mi hanno fatto venir voglia di allargare la famiglia".

Durante la finale anche una rivelazione scottante di Marina La Rosa che mette in imbarazzo Alessia Marcuzzi : "Stava spesso nudo ed effettivamente è molto ben messo"... parlando dell'insospettabile Paolo Brosio che appare imbarazzatissimo e cerca di sfuggire alle telecamere. Subito incalzata Alba Parietti, ma la Marcuzzi manda frettolosamente la pubblicità.