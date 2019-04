Pizza Adamus di Francesco Modugno trionfa nella categoria pizza classica alla Fiera Gate&Gusto

Il pizzaiolo barese di origine toritteseha trionfato nella categoria "pizza classica" alla terza edizione del, che si è tenuta il 24, 25 e 26 marzo presso il Centro Fieristico di Foggia. Il Campionato internazionale di pizza italiana Gate&Gusto è stato organizzato dall'Ente Fiere di Foggia e dall'Associazione Pizzaioli Professionisti (A.P.P.). Durante la terza edizione del Campionato internazionale di pizza italiana a Foggia, ogni concorrente ha usato i propri prodotti e l'organizzazione ha fornito solo gli utensili di normale uso. I concorrenti hanno preparato la pizza entro 15 minuti (entro 20 minuti per la pizza dessert) per poi presentarla alla giuria di grandi esperti e professionisti del settore.Il pizzaiolo torittese Francesco Modugno ha vinto il primo premio nella categoria "pizza classica" grazie alla sua pizza Adamus.

L'APP

L'Associazione Pizzaioli Professionisti, che è composta dal presidente Luigi Stamerra e dal vicepresidente Giuseppe Petruzzella, preserva le tradizioni ma sempre con un occhio al benessere adattando l'arte della pizza e il mestiere del pizzaiolo ai giorni nostri con l'obiettivo principale di valorizzare e promuovere la cultura della pizza nel mondo. L'identità dell'APP è il connubio fra la tradizione pugliese e l'innovazione con i costanti aggiornamenti sulla preparazione di impasti alternativi, da quelli al vin cotto a quelli senza glutine.

GATE&GUSTO

G.A.T.E. è l'acronimo di Gestione, Accoglienza, Tecnologie ed Eventi, senza trascurare il Gusto e l'Enogastronomia. Un'edizione speciale Stop and Start per la Fiera specializzata per il mondo ricettivo e della ristorazione in tutte le sue forme. Non a caso il turismo e la ristorazione in Puglia e in tutto il Centro Sud Italia ogni anno registrano numeri da capogiro ed è un'industria in forte crescita. Le aziende produttrici di prodotti enogastronomici ed agroalimentari tipici e/o a marchio, instaurando un rapporto commerciale con le strutture ricettive, riescono attraverso loro a raggiungere un mercato: nazionale, internazionale e di enormi potenzialità commerciali. Uno degli obiettivi di Gate&Gusto è proprio quello di mettere in correlazione i produttori delle eccellenze che compongono l’intera filiera del turismo e della ristorazione: dall'agroalimentare, all'enogastronomia, alle attrezzature, tecnologie, arredamenti, materie prime, ecc., con gli operatori e i visitatori della fiera.