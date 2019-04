Genova, 20enne cade da un muro sui binari e muore : ipotesi suicidio

Un ragazzo di 20 anni di origini marocchine purtroppo è caduto dal muro di via Gropallo, a Brignole -- precipitando sui binari. Quando sono arrivati i soccorritori ormai non c’era più niente da fare. Sulle cause della caduta sono ancora in corso accertamenti, ma al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario. Un passante ha raccontato agli agenti della Polfer di averlo visto prendere la rincorsa e poi lanciarsi dal muraglione

La tragedia in via Groppallo, nei pressi della stazione ferroviaria di Brignole. Il giovane è precipitato sui binari. Sulla vicenda indaga la polizia ferroviaria. Per consentire i rilievi è stato interrotto il traffico ferroviario per un quarto d'ora con conseguenti ritardi sui treni.