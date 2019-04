Grande successo la giornata promossa dall’Unitalsi a Massa Carrara

Grande successo ha avuto la giornata promossa dall’( acronimodi Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e SantuariInternazionali) apuana, dal titolo : "" che per due giorni si è tenuta davanti alle chiesedi Massa, Marina, Cinquale, Carrara e Marina di Carrara. Molti i fondiraccolti che appunto serviranno per aiutare i più fragili, chi è solo eabbandonato, gli ammalati, i bisognosi, i bambini ricoverati negliospedali e le loro famiglie. La Giornata Nazionale è servita una volta dipiù a testimoniare la gioia di essere al servizio di chi ha bisogno diaiuto; oltreché a Massa Carrara la Giornata si è tenuta in oltre 3 milapiazze in Italia nel periodo che precede la Pasqua.

È stata anchel’occasione per incontrare la gente, raccogliere le loro emozioni,confrontarsi e crescere ed ha rappresentato il momento giusto perraccontare a chi ancora non conosce l’UNITALSI cosa significa esserevolontario, quali sono e come sostenere i progetti che mettono al centrole persone, con le loro difficoltà e preoccupazioni della vita, progetticoncreti che aiutano a contrastare l’esclusione sociale, l’emarginazionee l’abbandono. Una solidarietà che significa amicizia, soccorso,accoglienza, ospitalità, calore, entusiasmo, emozione, trasporto,ascolto, sostegno, aiuto perquesto i molti volontari hanno cedutopiantine di ulivo e vasi con stupendi fiori di questo periodo.

Dal 1903questa Associazione è alimentata dall’operosità gratuita di volontari che siimpegnano per organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggile persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto. Ilpellegrinaggio è l’esperienza di carità che accompagna il loro agire quotidianoper essere sostegno, vicinanza e solidarietà nella vita di ogni giorno. Perquesto non solo è un’associazione di Chiesa ma è anche un’associazione dipromozione sociale nonché organizzazione di volontariato facente parte delServizio nazionale della protezione civile. Sorelle, barellieri, famiglie,operatori sanitari, giovani, sacerdoti, persone con disabilità, benefattori sonotutte le anime che muovono e danno senso all’Associazione .

Entusiasta ilpresidente della sottosezione di Massa Germano Mutti: “ I volontaripresenti nelle molte parrocchie hanno fa.tto conoscere l’Unitalsi,associazione ecclesiastica nata nel 1903 e conosciuta in tutto il mondoper il suo particolare servizio per il trasporto degli ammalati a Lourdes eagli altri Santuari internazionali, e hanno sensibilizzato i partecipantisulle iniziative, anche locali, che vengono seguite da nostro personale.”Il presidente coglie l’occasione per dire che: “voglio ringraziare tutte lepersone che hanno partecipato e contribuito al successo della GiornataNazionale in particolare i parroci che ci hanno accolti in manieracalorosa e soprattutto le persone che hanno partecipato e contribuito alsuccesso della nostra iniziativa. Intendiamo proporre a breve altreiniziative per far conoscere i principi ispiratori della nostra associazionee permettere anche a chi non ci conosce ancora di poterli condividerecon noi per portarli avanti anche nel nostra realtà.”.

Mutti aggiunge: “desidero richiamare l’attenzione dei giovani, i quali hanno grandissimepotenzialità di generosità e condivisione per poter aiutare i lorocoetanei, che soffrono di problemi fisici e psichici, ad affrontarli conmaggiore serenità, partecipazione e integrazione. In proposito stiamopreparando un pellegrinaggio a Roma per partecipare all’udienza conPapa Francesco nei giorni 11 e 12 giugno prossimi ed un evento canoroa scopi benefici con un famoso e importante artista conterraneo.Naturalmente, conclude, ricordiamo soprattutto i Pellegrinaggi aLourdes, che si terranno nei mesi di giugno, luglio e settembre e aLoreto ad aprile e agosto. Per informazioni sul volontariato, iniziative epellegrinaggi contattare il numero di cellulare 3356834188.”