La piccola Uma! Nonna dona l'utero al figlio gay e partorisce come madre surrogata

La 61enneha esaudito il desiderio di suodi diventare padre mettendo a disposizione il suo utero e sostenendo la gravidanza. Pur di diventareha deciso di fare da madre surrogata aiutando in questo modo suo figlio e il suo compagno ad avere una bambina. Quando il 32ennee il 29ennehanno cominciato a desiderare un figlio e hanno deciso di voler ricorrere a una madre surrogata, la proposta di Cecile ha realizzato il loro sogno.

La 61enne ha partorito l’ultima volta 30 anni fa ed è da dieci in menopausa, la dottoressa Carolyn Maud Dougherty ha appoggiato l'idee così madre e figli hanno incontrato un team di medici nella loro città natale, Omaha, in Nebraska e dopo essersi sottoposti a una serie di analisi hanno dato vita al loro sogno. Gli ovuli sono stati donati dalla sorella di Elliot e dopo nove mesi Cecile è riuscita a partorire in modo naturale, la neo nonna ha detto che quello che l’ha spinta ad andare avanti nonostante le difficoltà di questa procedura è stato il desiderio di vedere suo figlio con in braccio la piccola Uma. “Uma ora avrà alcuni incredibili modelli femminili da guardare in Lea e mia madre. Non vedo l’ora che lei sviluppi un legame incredibilmente speciale con entrambe”, ha detto Matthwe al DailyMail.