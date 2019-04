La donna provocante a me non piace! Paola Ferrari risponde a Belen Rodriguez

non le manda a dire e, recentemente, la showgirl argentina ha deciso di replicare alla conduttrice e giornalista di Rai Sport che l'aveva criticata in passato... "".

Così il botta e risposta che inizialmente coinvolgeva Diletta Leotta sui presunti ritocchini (mai confermati) della giovane giornalista sportiva di DAZN, ai microfoni di Un Giorno da Pecora si è esteso anche a Belen. Paola Ferrari lancia la frecciatina : “Secondo Belen io sarei invidiosa? E' un vizio che non mi tocca, ho una vita molto fortunata, Belen ha proprio sbagliato questa volta”, poi ha aggiunto "mi piaccio così come sono e sono per le donne che si accettano. La donna provocante a me non piace”.