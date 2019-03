Un fantasma ha graffiato mia figlia! Il video della piccola Lily

Una telecamera posta sulla culla di una bimba avrebbe ripreso un fantasma... vero o falso? La la 25enne del Michiganha trovato sul volto della sua piccola tre profondi '' - precisamente guancia - dopo averla svegliata da un sonnellino. Le lesioni inspiegabili su sua, hanno spinto la madre e il padreche vivono nella casa di sua madre - a controllare ildella loro telecamera di sorveglianza installata sulla culla della figlia di appena un anno. Ma quando hanno esaminato il filmato, sono rimasti sconvolti nel notare una figura non delineata camminare rapidamente oltre la culla di Lily prima di scomparire nel nulla. I due credono che nella casa ci sia ildel vecchio proprietario che viveva nella casa prima di loro e che si è suicidato gettandosi dalla finestra, ne sono talmente conviti che si sono rivolti ad un team dinel tentativo di cacciare il fantasma. Stanno pensando anche di lasciar casa visto che non riescono più ha trovare la serenità, tanto che non lasciano mai la piccola da sola!

