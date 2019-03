Salvatore Esposito, Gomorra, Genny Savastano, fidanzata, figlio: le risposte alle domande di Google

Protagonista della nuova puntata del format di Fanpage.it 'Le domande di Google', Salvatore Esposito risponde alle domande più ricercate dagli utenti sul web. Su Gomorra, la serie che l'ha lanciato, dichiara: "È un progetto che mi ha cambiato la vita. Sono passato dall'essere un ragazzo che lavorava per pagarsi gli studi di recitazione a un attore. Gomorra 4 sta arrivando e io non credevo saremmo arrivati a una quarta stagione, perché la serie riesce sempre a evolversi, a essere credibile in ogni contesto, perché il male che raccontiamo è un male universale".

In particolare, sul personaggio di Genny Savastano spiega "Gli devo tanto. Per entrare e uscire da questo personaggio solitamente mi prendo un mese prima dell'inizio delle riprese e uno alla fine nel quale mi concentro sul ricreare questo personaggio - e aggiunge - è facile cadere nel banale e nel retorico quindi bisogna stare attenti". In questa nuova stagione, in assenza di Ciro Di Marzio (Marco D'amore, ndr), Genny Savastano verrà catapultato in nuovi sviluppi narrativi: "Genny subirà una nuova evoluzione, si allontanerà dal mondo criminale per mettere in piedi questo progetto ambizioso con il mondo della finanza, che è più criminale dei criminali stessi".

Salvatore Esposito lascia spazio anche per un commento su Roberto Saviano che ritiene "Un eroe", "Lui e tutte le persone come lui che hanno sacrificato la loro libertà personale per proteggere tutti noi raccontando e denunciando".

Infine, l'attore racconta dell'inizio della sua carriera "Ho sempre cercato di coltivare passo dopo passo questa passione, poi a 24 anni ho deciso di trasferirmi a Roma e iniziare a studiare recitazione, poi dopo 8-9 anni eccomi qua" e della grande serenità della sua vita privata con la fidanzata Paola, "che amo moltissimo" dice, e con la quale sogna di poter, un giorno, mettere su famiglia, rivolgendo sempre uno sguardo alla sua amata Napoli: "Una città come poche altre, dove è sempre bello tornare e dalla quale è sempre dura andare via".

