Sarà ancora innamorato di Belen! Andrea Iannone cerca di consolarsi con Audrey Bouetté

È già finita la storia d'amore tra il campione di MotoGP e la modella, una relazione lampo trae l'ex ombrellina francese. Illi aveva paparazzati mentre passeggiavano mano nella mano e si lasciavano andare alle coccole seduti al tavolino di un bar di Milano. Sembrava che il pilota avesse finalmente ritrovato la felicità dopo la fine della storia conma subito, inaspettata, è arrivata la rottura.

"Oggi sono finalmente sereno con me stesso. Non ho nulla da rimproverarmi", aveva confessato solo qualche giorno fa Iannone a Chi, riferendosi alla sua nuova storia d'amore. La bellissima Audrey è famosa in Francia come modella e per la grande passione per il PSG. Su Instagram è una vera star e le sue foto provocanti fanno ogni volta il pieno di like. Tra i suoi follower più accaniti, anche Valentino Rossi e lo stesso Iannone, che hanno più di una volta apprezzato i suoi scatti mozzafiato.

Ad annunciare la rottura è la stessa Bouetté su Instagram : "E' un bravo ragazzo che però secondo me deve ritrovarsi, gli auguro il meglio, ora non cerco questo tipo di storie". Ma il pilota sarà ancora innamorato di Belen?

