Ho smesso di piangere 10 giorni fa! La grande delusione di Jane Alexander per Elia Fongaro

L'ex del Grande fratello Vipha definitivamente rotto la discussa relazione con, adesso ha parlato per la prima volta in tv, da Barbara D'urso a Pomeriggio Cinque, l'attrice ha raccontato tutta la verità : "".

E' stata lei a decidere di interrompere la relazione, una decisione sofferta ma a suo parere giusta : "Sono stata malissimo, ho smesso di piangere 10 giorni fa e ancora adesso non sto benissimo. Non mi sono allontanata da Elia perché non gli volessi bene, l'ho fatto perché pensavo fosse la cosa giusta da fare per me, perché non ero felice con lui, non ero più felice con lui".

La 46enne sta ancora male e di certo non rinnega i momenti felici con Elia, ma poi qualcosa è cambiato, altre priorità dovute anche alla differenza di età : "Ha 27 anni, è giusto che abbia ambizione, vuole fare l'attore", ma in lui non ha trovato quell'uomo forte che le stesse accanto, Jane non è sicura dell'amore che Elia provava per lei, probabilmente l'amore è solo iniziato e finito all'interno della Casa.