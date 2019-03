Confiscati beni per un milione e mezzo di euro agli eredi di Totò Riina

Un sequestro di oltre 1,5 milioni di euro sono stati confiscati dai militari del Ros e della compagnia carabinieri di Corleone, che hanno dato esecuzione a un decreto di confisca emesso dal Tribunale, nei confronti di, familiari ed eredi del capo mafia Salvatore Riina, l'ex boss mafioso è morto il 17 novembre 2017 nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma.

Si tratta del 95% del capitale sociale relativo alla partecipazione di Antonino Ciavarello in una ditta di riparazioni meccaniche a San Pancrazio Salentino (Br). Tra gli altri beni sequestrati, il 100% del capitale sociale della di vendita di autoricambi sempre di Antonino Ciavarello a San Pancrazio Salentino. Inoltre, anche il 100% di una srl di Antonino Ciavarello, ditta con sede a Lecce che opera nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture. Complessivamente 17 rapporti bancari e l'abitazione a Mazara del Vallo intestata a Vito Caladrino. Nel corso del procedimento di prevenzione era stata inoltre applicata, l'amministrazione giudiziaria per sei mesi, prorogati di ulteriori mesi sei dell'azienda agricola Santuario Maria SS. del Rosario di Tagliavia. Il Tribunale di Palermo ha confermato che "gli investimenti eseguiti nel tempo sono avvenuti in uno stato di profonda sperequazione, il cui saldo finale progressivo ammonta a ben 448 mila euro".