Milano : 14enne si uccide lanciandosi dalla finestra del quarto piano

Unè precipitato nel vuoto dal quarto piano di un palazzo di, hinterland Sud-Est di Milano, nella mattinata di venerdì 22 marzo, il ragazzino è morto in ospedale dopo essere stato soccorso alle 10.30, inutile il ricovero d'urgenza, è deceduto nel pomeriggio per i traumi riportati. Le cause del gesto restano sconosciute ma gli elementi raccolti dai carabinieri confermano che si è trattato di un. Tutto è accaduto intorno alle 11.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, le condizioni del ragazzo sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.