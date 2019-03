Christian Vieri e Costanza Caracciolo si sarebbero sposati in gran segreto a Milano

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono genitori dellae stanno vivendo un periodo felice della loro vita, anche se è stato difficile : “”.A Verissimo l'ex velina aveva anche parlato delle possibili nozze: “”. Evidentemente Bobo l’ha ascoltata e ha realizzato il suo sogno. Ma adesso il settimanale Gente lancia un gossip...

Il settimanale sembra ben informato e parla anche della data - il 18 marzo 2019 - una matrimonio senza annunci e nel più totale riserbo, a cui dovrebbe fare seguito una cerimonia in grande stile. La coppia non ha mai parlato pubblicamente dell’evento che sarebbe stato celebrato dal presidente del Municipio 9 di Milano Giuseppe Lardieri presso una sala di Villa Litta Modigliani nel quartiere di Affori. Gente parla di una festa del tutto informale, con l’intervento di appena due testimoni. Il matrimonio tra Vieri e la Caracciolo arriva dopo neanche due anni d'amore e la nascita di una bimba, Stella, avvenuta lo scorso novembre. Probabilmente alla cerimonia civile seguirà una celebrazione più in grande... stare a vedere!

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...