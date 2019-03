Sistemeremo ogni cosa! Francesco Caserta risponde alle lacrime di Paola Caruso

Dopo due settimane dalla nascita del piccolo Michele Nicola,torna in tv e racconta la sua storia adi fronte ad una Barbara letteralmente sconvolta per ciò che la soubrette ha svelato sul conto di. Paola Caruso ha spiegato che Francesco Caserta, ildel bambino, non si sarebbe fatto vivo nelle prime due settimane di vita del piccolo. La conduttrice ha fatto un appello proprio all’imprenditore per chiedergli di entrare nella vita del figlio. L'ex Bonas di avanti un Altro ha lanciato un appello in lacrime: "".

Ma questa volta non si è fatta attendere la replica di Francesco Caserta alle lacrime e alle accorate parole di Paola Caruso e su Instagram in una story l’imprenditore ha scritto: “Ho guardato i video della puntata di stasera e posso solamente dire che il tempo sistemerà ogni cosa. Ho un cuore e soprattutto un cervello fortunatamente. Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo”. Dopo l’appello di Paola Caruso a Live Non è la D’Urso cambierà qualcosa con l’ex fidanzato Francesco Caserta?