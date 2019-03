Tanti auguri Carletto! L'ex campione Mazzone spegne 82 candeline

L'ex allenatore di calcio, detentore del record di panchine in Serie A (795) compie gli anni e il club romano non ha perso l'occasione per omaggiarlo. Carlo Mazzone è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centro-mediano. È conosciuto con il soprannome di Sor Carletto o Sor Magara a sottolineare la sua caratteristica e spiccata parlata romanesca. La società romanista gli ha dedicato un post su Twitter per augurargli buon compleanno.

