Chiara Maci blog, ricette, figlia, Filippo La Mantia, la food blogger risponde alle domande di Google

Ospite nella redazione di Fanpage.it risponde alla domande di. La, diventata celebre con le ricette di "Sorelle in pentola", blog lanciato insieme alla sorella Angela Maci, e con il programma Tv "", si racconta ai nostri microfoni parlando delle sue origini, della sua famiglia e di quanto la cucina sia stata una parte fondamentale della sua vita. "Con mia sorella è nato tutto - spiega Chiara sul successo del blog "Sorelle in pentola" - Siamo unitissime, lei ha una scuola di cucina a Treviso e abbiamo cominciato proprio scrivendo le ricette, lei da Treviso e io da Bologna. E' così che è nato "Sorelle in pentola", il nostro primo blog".

Chiara parla poi del suo nuovo programma televisivo, "L'Italia a morsi", in onda su Food Network e Real Time, e della vita da mamma: "Da quando è nata Bianca - afferma - mi è cambiata la vita, siamo cresciute insieme. Poi è nato Andrea che oggi ha un anno. La gravidanza è forse uno dei periodi più belli della vita di una donna. Per me la prima è stata molto divertente, quella di Andrea più pesante".

La cucina è stata il fil rouge di tutta la vita di Chiara Maci: "Una volta era una passione – spiega la food blogger – ad oggi è tutto, è il lavoro è la quotidianità, senza la cucina non so cosa sarebbe la mia vita adesso" e aggiunge che il segreto del suo successo starebbe nella semplicità delle sue ricette: "Le mie sono ricette semplicissime, credo che la gente mi abbia iniziato a seguire 10 anni fa proprio perché facevo ricette banali come lo spaghetto al pomodoro, che per me è la ricetta suprema assoluta".

Su Filippo La Mantia e su un possibile matrimonio col noto Chef la Maci afferma: "E' il mio compagno, l'uomo che amo e che mi ha cambiato la vita, siamo molto diversi ma le nostre diversità ci fanno trovare un equilibrio quotidiano. Non sono sposata, per me deve essere l'uomo a chiedertelo, ma il matrimonio per me non è fondamentale, sono anche per le famiglie senza matrimonio ". Chiara conclude dicendo: "Non ho un anello di fidanzamento, sono una di quelle donne che consiglia alle donne di comprarsi gli anelli da sole. Deve iniziare a passare il concetto che una donna si può fare dei regali da sola e deve farlo".