I Supereroi acrobatici che dal cielo hanno salutato i bimbi ricoverati

Accolti da una sensibile folla soprattutto di bambini alle 11,30 di ieri i “”nove in tutto si sono calati con grandi corde dal tetto dell’lato degenzapediatrica facendo, appunto, voli acrobatici e volteggi mozza fiato ma stupendi per essere vistisoprattutto dai piccoli degenti della Pediatria che hanno a lungo salutato e ovviamente dal foltopubblico che sostava nel piazzale. Ad accoglierli anche il Dr Luciano Ciuccio Direttore Generaledella Fondazione Monasterio assieme al dr. Marco Torre Direttore amministrativo ed al dr.Maurizio Petrillo direttore sanitario.

I “Supoereroi acrobatici” tutti vestiti da Batman. CapitanAmerica, Spiderman, Ironman e Hulk ed altre figure non meno note . Inutile dire che hanno resoindimenticabile la mattinata tanti i piccoli ma anche i grandi che hanno voluto una foto ricordo o unselfie con questi bravi e gentili personaggi. Intanto mentre i 9 scendevano dal cielo altri vestiti daeroi di cartoni animati e fumetti come Frozen, Minnie, Masha e Orso si sono recati all’interno delreparto in visita ai piccoli ed hanno portato ma soprattutto sorrisi doni e sorrisi Mentre i Supereroiscenderanno e si affacceranno alle finestre per salutare i bambini, all’interno del reparto passerannoin visita, portando doni e sorrisi altri eroi di cartoni animati e fumetti come Frozen, Minnie, Mashae Orso.

La mattinata di svago ai bambini ricoverati e non sono stati i manager e i tecnici diEdiliziAcrobatica, azienda leader in Italia nel settore dell’edilizia in doppia fune di sicurezza. Scopodell’iniziativa ideata da EdiliziAcrobatica che già da qualche anno dà vita alle calate dei Supereroinegli ospedali italiani, è offrire a uno spettacolo che possa regalare una giornata diversa a tutti ipiccoli pazienti costretti dalla malattia a trascorrere le loro giornate in reparto e vista la grandeaffluenza di pubblico hanno colpito il…bersaglio.

Da dire che l’iniziativa era inserita nel contestodel convegno interregionale “Principi e metodiche di assistenza cardio-respiratoria in etàpediatrica” che si è tenuto nella sala convegni dell’Ospedale del Cuore Opa organizzato.L’evento organizzato dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio ha visto la presenzadi oltre 100 medici e specialisti giunti da tutte le Asl toscane tantochè i tecnici dellaFondazione per accogliere il folto pubblico hanno dovuto aprire altre due sale dotate digrandi monitor per permettere a tutti di seguire i lavori.

Presenti quali relatori un pool dispecialisti dell’Ospedale del Cuore: Opa di Massa, Ospedale “Mayer” Firenze; OspedaleGiovanni XXIII , Bergamo; Ospedale Careggi Firenze e Centrale Operativa 118 AltaToscana che ha illustrato il progetto dell’Eco team pediatrico di cui l’Opa è l’unicastruttura esistente in Toscana, Importante l’ Ecmo, ossigenazione extracorporea amembrana (Extra Corporeal Membrane Oxygenation). Si tratta di una tecnica chesupporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea, aumentandol’ossigenazione del sangue, riducendo i valori ematici di anidride carbonica (CO2),incrementando la gittata cardiaca ed agendo sulla temperatura corporea. Permette, incondizioni di severa insufficienza respiratoria e/o cardiaca, di mettere a riposo cuore epolmoni vicariandone la funzione ventilatoria e di pompa